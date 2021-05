Esporte 'Virei um torcedor do Vila Nova', diz Alan Mineiro em despedida Meia se despediu em pronunciamento rápido nesta quinta-feira (27)

Após a rescisão de contrato com o Vila Nova, o meia Alan Mineiro, de 33 anos, se despediu com um pronunciamento rápido, nesta quinta-feira (27), feito antes da entrevista coletiva virtual do presidente do clube, Hugo Jorge Bravo. "Estou aqui para agradecer ao torcedor por todo esse carinho durante as cinco temporadas. Virei um torcedor do Vila Nova, por tudo o ...