Virada histórica é mais um jogo marcante entre Goiás x Santos

O Goiás conseguiu uma virada histórica neste domingo (24) contra o Santos. Depois de iniciar atrás por 2 a 0, o time esmeraldino, na Vila Belmiro, virou para 4 a 2 e sofreu um gol que deu números finais ao duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão: 4 a 3. Marcar quatro gols contra o Santos, no entanto, não é uma novidade na história do Goiás. Em 1999, o time goi...