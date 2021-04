Esporte Vinicius Junior marca dois, e Real sai na frente do Liverpool na Champions A partida de volta entre as equipes está marcada para a próxima quarta-feira (14), em Anfield. Vitória por 2 a 0 classifica os comandados do técnico Jürgen Klopp à semifinal

Com dois gols do atacante Vinicius Junior, o Real Madrid venceu o Liverpool por 3 a 1 nesta terça-feira (6), no estádio Alfredo di Stéfano, na partida de ida das quartas de final da Champions League. O meia-atacante Asensio fechou a vitória do time de Zinedine Zidane, no duelo que marcou a reedição da decisão europeia de 2017/2018, quando os espanhóis ficaram com o ...