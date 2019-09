Esporte Vinicius Junior exalta sua estreia pela seleção brasileira, mas Tite pede calma Brasil terá mais quatro amistosos em 2019 (em outubro e novembro) para testes de Tite de olho no início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

Depois de ser cortado de dois amistosos em março por conta de uma lesão no tornozelo direito e não ter voltado a tempo de disputar a Copa América, o atacante Vinicius Junior enfim fez a sua estreia na seleção brasileira. Na noite de terça-feira (início da madrugada no Brasil), o jogador do Real Madrid entrou em campo aos 27 minutos do segundo tempo da derrota para o P...