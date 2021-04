O brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, foi eleito o Jogador da Semana da Champions League. O atacante superou Kylian Mbappé, do PSG, Kevin De Bruyne, do Manchester City, e Jorginho, do Chelsea, na disputa.

Vinicius Junior brilhou na vitória do Real Madrid por 3 a 1 contra o Liverpool, na última terça-feira (6)

O atacante marcou dois gols para os merengues, que podem perder por um gol de diferença na partida de volta que mesmo assim avançam à semifinal da Champions League.