Esporte Vinícius Lopes é referência jovem no ataque do Goiás Destaque na vitória sobre o Jaraguá, Vinícius Lopes, de 21 anos, é o atacante mais experiente do elenco

Autor dos dois gols da virada do Goiás sobre o Jaraguá, no último domingo (4), o atacante Vinícius Lopes confirmou status de referência no ataque esmeraldino neste início de temporada. O jogador é o mais velho entre os atacantes do elenco e carrega consigo essa responsabilidade.Com as saídas dos atacantes Rafael Moura, de 37 anos, e Fernandão, de 33 anos, o plantel...