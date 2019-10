Esporte Vila x Atlético registra o 3º pior público dos clássicos goianienses no ano Público pagante do duelo de sexta (11), só fica à frente dos 2.152 que acompanharam Goiás 2x1 Goiânia, pela fase de grupos Goianão e dos 2.865 que viram o GoGo das semis estaduais

O público pagante de Vila Nova 1x1 Atlético, nesta sexta-feira (11), foi o terceiro pior em clássicos goianienses na temporada. Ao todo, 3.530 torcedores do Tigre - jogo foi de torcida única - compareceram ao Serra Dourada, no confronto válido pela 28ª rodada da Série B 2019, com ingressos que variaram de 5 a 60 reais. O registro só fica à frente de dois cláss...