Vila x Anápolis: confronto de equilíbrio entre capital e interior

Após 21 anos, Vila Nova e Anápolis voltam a se encontrar em uma fase eliminatória do Campeonato Goiano. Tigre e Galo chegam às quartas de final confiantes que podem avançar. Só um deles chegará na semifinal e se manterá vivo no objetivo de encerrar o jejum de anos sem a conquista do Estadual - o time colorado não vence o Goianão desde 2005, e o Galo da Comarca levou o...