Esporte Vila Nova x Vitória: confronto direto contra o Z4 Com alterações, time goiano recebe o clube rubro-negro na busca por pontos para se afastar da zona de rebaixamento da Série B

O Vila Nova quer vencer o Vitória nesta quarta-feira (18) para encerrar o 1º turno da Série B com ânimo renovado antes do returno da competição nacional, em que terá como foco alcançar a pontuação para a permanência. Além disso, o Tigre quer acabar, diante do Leão, com a sequência de tropeços como mandante. O duelo será no OBA, a partir das 19 horas, e terá um novo re...