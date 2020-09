Esporte Vila Nova x Santa Cruz: Diante do líder, Tigre quer vitória e vaga no G4 Time colorado recebe pernambucanos, no OBA, e busca manter os 100% de aproveitamento em casa

O Vila Nova está fora da faixa dos quatro melhores colocados (G4) do Grupo A da Série C do Brasileiro. O time vilanovense se vê separado por uma vitória dessa posição e vai buscá-la na partida deste sábado (5), às 19 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). No meio do caminho, está o Santa Cruz-PE, líder da competição (10 pontos), que se mantém invicto após qu...