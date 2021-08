Esporte Vila Nova x Sampaio Corrêa: Tigre busca 1ª vitória no OBA na Série B Após semana cheia de treinos, Tigre recebe o Sampaio Corrêa com confiança renovada depois de vencer o Guarani por 4 a 1

Com ambiente mais leve e confiança em alta, o Vila Nova foca em construir uma sequência positiva na Série B na busca por um sprint na reta final do 1° turno, que tem como objetivo colocar o Tigre mais longe da zona de rebaixamento. O desafio neste sábado (7) será contra o Sampaio Corrêa, no OBA, a partir das 21h30. (Veja a escala de arbitragem, prováveis forma...