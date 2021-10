Esporte Vila Nova x Rio Branco VN: oportunidade de taça para o Tigre Em ascensão na Série B do Brasileiro, Vila Nova estreia na Copa Verde, no OBA, em jogo único. Na última edição do torneio regional, parou nas semifinais

Sem chances de título nesta Série B do Brasileiro, o Vila Nova terá na Copa Verde a última oportunidade de levantar um troféu na temporada 2021. O clube colorado iniciará o torneio regional na noite desta quinta-feira (21), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, diante do Rio Branco, de Venda Nova-ES. (Veja a escala de arbitragem e prováveis formações no fim deste texto) A partida começa às 19h30 e...