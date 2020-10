Esporte Vila Nova x Remo: Tigre quer ampliar série invicta Equipe goiana está há nove jogos sem perder na Série C do Brasileiro e tem duelo direto no OBA, em Goiânia

Vice-líder do Grupo A, com 23 pontos, e invicto há nove rodadas (cinco vitórias e quatro empates) na Série C, o Vila Nova faz jogo decisivo contra o Remo, que soma 22 pontos e é o adversário do Tigre mais próximo na disputa por uma das quatro vagas à etapa seguinte. A partida será disputada na noite deste domingo (1º), às 18 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA)...