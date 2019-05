Esporte Vila Nova x Ponte Preta: estádio vazio de futebol Com menor público na temporada, Vila Nova empata com Ponte Preta (0 a 0) e amplia crise

Do início ao fim do jogo que disputaram na noite desta sexta-feira (10), Vila Nova e Ponte Preta ouviram vaias vindas do modesto público que assistiu ao jogo no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Os 1.197 pagantes representam o pior público do Tigre na temporada. O placar de 0 a 0 não melhorou em nada a situação das duas equipes na Série B do Brasileiro, que seguem sem ...