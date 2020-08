Vila Nova e Paysandu, que se acostumaram a rivalizar Série B (são dez confrontos ele eles na Segundona), se reencontram, neste sábado (15), às 17 horas, na posição em que não queriam estar - fazem a primeira partida entre eles na Série C do Campeonato Brasileiro. Times de massa e torcidas festeiras no futebol goiano e paraense, respectivamente, buscam a primeira vitória na competição no “novo normal”, sem público durante a pandemia do coronavírus. O lado vilanovense lamenta o fato de não poder receber os torcedores no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), que será casa colorada no torneio. O Papão, que tem muitos seguidores no Distrito Federal e em Goiânia, também.

Pelo Grupo 1, os dois times empataram na estreia - o Vila Nova diante do Manaus (1 a 1) e a equipe do Norte não saiu do 0 a 0 com o Santa Cruz-PE, outro clube de peso na chave. Pelo primeiro triunfo, espera-se que as equipes sejam ousadas, competitivas e ofensivas.

A queda à Série C fez com que a nova diretoria se voltasse às origens. O clube jogará novamente no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) após quatro anos sem jogar na praça esportiva por torneios nacionais. Na campanha da última conquista importante do clube - a Série C de 2015 -, alguns jogos foram no OBA: Vila 2 x 0 Icasa-CE, Vila 0 x 1 América-RN, Vila 2 x 0 Botafogo-PB e, o último daquela temporada, Vila 3 x 0 Asa-AL, no dia 25 de julho de 2015. No ano seguinte, na Série B, as partidas no estádio foram em dois momentos: em julho e agosto, nas derrotas para Ceará (3 x 4) e Náutico (0 x 2) e vitória (2 a 1) no Joinville-SC e, depois, no fim do ano, com triunfo sobre o Brasil-RS (3 x 1) e empate (2 x 2) com Paysandu, no dia 18 de novembro de 2016, que é a última partida do Tigre no OBA por competições nacionais e foi a única disputada entre Tigre e Papão no estádio.

O técnico Bolívar espera tirar proveito do fator campo, apesar de não vê-lo como decisivo. Pra ele, mais importante é se manter vivo no jogo, como na estreia, em que, mesmo atrás no placar, o Tigre atacou e chegou ao empate aos 49 minutos do segundo tempo no cabeceio do zagueiro Rafael Donato. Na tarde desta sexta (14), a informação era de que Donato teve lesão muscular e, diante disso, está fora da partida. Adalberto, ausente em Manaus, deve retornar à zaga.

“Jogando dentro dos nossos domínios e conhecendo muito bem nosso estádio (OBA), sem nenhuma dúvida vamos impor o nosso ritmo porque sabemos que o Paysandu é uma equipe muito difícil. Esperamos fazer um grande jogo e manter concentração altíssima para buscar essa primeira vitória dentro de casa”, disse Bolívar, que não divulgou o time e, além de Rafael Donato, não terá um jogador infectado por Covid-19, cujo nome não foi revelado.

O Paysandu traz a Goiânia alguns jogadores que passaram pelo Vila Nova nos últimos anos. Entre eles, está o atacante Mateus Anderson, de 26 anos, formado pelo Tigre. Outros nomes conhecidos são o zagueiro e ex-capitão vilanovense Wesley Matos, de 34 anos e titular de 2017 a 2019, e o meia-atacante Vinícius Leite, de 26 anos, natural de Iporá e com proposta do Avaí para jogar a Série B de 2020. O volante PH também está no elenco do Papão, que tem no comando o técnico Hélio dos Anjos, que dirigiu o Vila Nova em 2011, em duas passagens rápidas.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Fabrício; Jonh Lennon, Saimon, Adalberto e Willian Formiga (Mário Henrique); Pedro Bambu, Dudu e Biancucchi (Pablo); Talles, Rafhael Lucas (Henan) e Lucas Silva. Técnico: Bolívar

PAYANDU: Gabriel Leite; Tony, Wesley Matos, Perema e Bruno Collaço; Anderson Uchoa, PH e Alex Maranhão; Mateus Anderson, Nicolas e Vinícius Leite. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga/OBA (Goiânia). Data: 15/8/2020 (sábado). Horário: 17 horas. Árbitro: Leonardo Sígari Zanon/PR. Assistentes: Weber Felipe Silva/PR e Heitor Alex Eurich/PR