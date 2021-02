Esporte Vila Nova x Palmas: Tigre se volta para luta por 2ª taça Equipe colorada estreia contra o Palmas, nas oitavas de final, em jogo adiado após acidente aéreo

Animado com a conquista do tricampeonato da Série C, o Vila Nova inicia nesta terça-feira (2) sua caminhada em busca do segundo troféu na temporada 2020. O colorado encara o Palmas-TO, às 16 horas, no OBA, pelas oitavas de final da Copa Verde. O duelo será marcado por forte emoção. A partida seria no dia 25 de janeiro e precisou ser adiada devido ao trágico aciden...