Esporte Vila Nova x Operário-PR: Tigre busca sequência de vitórias Após vitória no clássico, time colorado recebe o Fantasma no OBA e tenta manter bom momento na Série B

Vila Nova e Operário-PR entram em campo nesta terça-feira (28) com o mesmo objetivo: vencer para deixar oscilações de lado e seguirem em busca de seus objetivos no campeonato. O duelo será disputado no OBA, a partir das 21h30. Mais de 3 mil torcedores são aguardados pelo clube colorado para o jogo válido pela 27ª rodada da competição nacional. (Veja a escala de arbitragem, ingressos, ...