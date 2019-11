Esporte Vila Nova x Oeste: Tigre busca sobrevida no Serra; veja escalações e contas para não cair Só a vitória interessa ao clube colorado para que que chegue à última rodada com chance de permanência

O Vila Nova se colocou em uma situação na Série B em que vencer se tornou obrigação. Se tropeçar diante do Oeste, na noite desta quarta-feira (20), no Serra Dourada, o Tigre pode terminar a 37ª rodada rebaixado à Série C. Apenas a vitória interessa para a equipe colorada, que encara o time paulista às 19h15, no Estádio Serra Dourada. Se o Tigre perder para o Oeste, se de...