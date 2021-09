Esporte Vila Nova x Náutico: duelo contra Timbu e Z4 Vila Nova quer vitória no OBA para se afastar da zona de rebaixamento e respirar na luta

Após o reencontro com a torcida ser adiado, o Vila Nova entra em campo nesta sexta-feira (9) em novo desafio na busca de pontos pela permanência. O Tigre recebe o Náutico, a partir das 21h30, no OBA no complemento da 23ª rodada da Série B e quer vencer para mostrar que a má fase como mandante acabou de vez. >>>> 22 jogos Vila e Náutico disputaram na histór...