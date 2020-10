Esporte Vila Nova x Manaus: Tigre abre 2º turno em casa Tigre faz 1º jogo em casa dos cinco que restam no 2º turno, partidas que são a aposta pra classificação

A contagem para o Vila Nova confirmar classificação à 2ª fase da Série C começa às 20 horas desta segunda-feira (12), contra o Manaus, no OBA, pela 10ª rodada da competição. Se vencer os cinco jogos que disputará em Goiânia no 2º turno do Grupo A, o Tigre estará confirmado na próxima fase do campeonato e dará mais um passo no objetivo de voltar à Série B em 2021. ...