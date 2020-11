Esporte Vila Nova x Jacuipense será disputado no Olímpico Alteração foi aceita pela CBF, após pedido do time colorado que quer preservar o gramado do OBA, por causa do acúmulo de jogos e chuva

O jogo entre Vila Nova x Jacuipense será disputado no Olímpico, e não mais no OBA, como previsto. A CBF confirmou, nesta quinta-feira (26), ao clube colorado a mudança do local da partida. O pedido para mudança partiu do Tigre, horário (17 horas) e data (5 de dezembro) seguem mantidos. O pedido surgiu após a direção colorada entender que o gramado do OBA pode ser ...