Esporte Vila Nova x Jacuipense: autoestima em jogo Tigre quer vitória para dar moral para 2ª fase. Em 4º, equipe pode finalizar até na vice-liderança da chave

A conclusão da 1ª fase da Série C será encarada pelo Vila Nova como uma oportunidade para aumentar a moral da equipe para o início da próxima etapa. O duelo contra o Jacuipense, neste sábado (5), pela 18ª rodada do Grupo A, é visto no clube colorado como uma chance para retomar o bom futebol, elevar a autoestima e transformá-la em vitória no Olímpico, a partir das 17...