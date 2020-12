Esporte Vila Nova x Ituano: início da escada de seis degraus Vila Nova recebe o Ituano e tenta começar a escalada final rumo ao acesso à Série B

A contagem regressiva do Vila Nova na busca pelo acesso à Série B de 2021 chegou a seis jogos. A primeira decisão do time colorado na 2ª fase é nesta segunda-feira (14), às 20 horas, no Estádio Olímpico, contra o Ituano. São 18 pontos em disputa em uma etapa que tem também Santa Cruz e Brusque, para que o Tigre consiga fazer da Série C apenas parada rápida no bate e volta...