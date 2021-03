Esporte Vila Nova x Iporá será no Estádio Olímpico, sábado (13) Embora tenha sido manifestada a possibilidade de partida ser disputada no Serra Dourada, FGF marcou para outro estádio a pedido do Tigre

Por causa da manutenção do gramado do Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o Vila Nova vai mandar seu próximo jogo no Estádio Olímpico. A partida foi antecipada de domingo (14) para sábado (13), às 15h30. As mudanças de local e data foram informadas pela Federação Goiana de Futebol (FGF) nesta quarta-feira (10). Havia a possibilidade de o Vila Nova jogar no Serra ...