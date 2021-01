Esporte Vila Nova x Goiânia: destino estadual em jogo Tigre e Galo buscam, ao mesmo tempo, vaga nas quartas fuga do rebaixamento

Clássico com tradição nos anos de 1950 e 1960, Vila Nova e Goiânia se enfrentam nesta quinta-feira (28), em duelo decisivo para os times no Campeonato Goiano de 2020. Tigre e Galo fazem confronto direto para confirmar a permanência e conquistar classificação às quartas de final. O duelo será disputado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 15h30. Na 7ª coloca...