Vila Nova x Goiás: técnicos vivem momentos diferentes

Os momentos dos comandantes de Vila Nova e Goiás são distintos. As duas equipes passam por pressão após eliminações, mas, no Tigre, a fase é de início de trabalho. Recém-chegado, Bolívar está em sua primeira semana à frente do colorado e pode contar com dose maior de paciência em caso de derrota para o arquirrival. Por outro lado, Ney Franco, que está na terceira tem...