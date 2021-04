Esporte Vila Nova x Goiás: reencontro após polêmicas Vila Nova e Goiás se reencontram no 2º turno. Tigre está embalado pela classificação na Copa do Brasil. Alviverde busca confiança e boas atuações na temporada

Depois de um primeiro clássico com polêmica de arbitragem e a cusparada de Alan Mineiro, Vila Nova e Goiás voltam a se encontrar neste domingo (11), pela 8ª rodada do Campeonato Goiano. A partida será no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), a partir das 16 horas, com um Tigre embalado pela classificação à 3ª fase da Copa do Brasil e o time esmeraldino ainda em busca ...