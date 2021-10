Esporte Vila Nova x CRB: ingressos à venda com promoção para mulheres Clube colorado segue campanha do Outubro Rosa, com bilhetes em valor promocional para torcedoras coloradas: 10 reais (meia-entrada) e 20 reais (inteira)

O Vila Nova iniciou nesta quarta-feira (13) as vendas de ingressos para o jogo de segunda (18), contra o CRB. O clube mantém a campanha Outubro Rosa, com promoção para mulheres que vão pagar 10 reais (meia-entrada) ou 20 reais (inteira) no bilhete para o confronto válido pela 31ª rodada da Série B. Demais torcedores possuem ingressos com valores a partir de 20 rea...