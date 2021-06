Esporte Vila Nova x Coritiba: Tigre busca reabilitação no Anníbal Time colorado tem recebido reforços nos últimos dias e enfrenta o Coritiba para retomar rumo das vitórias

Ainda em formação de elenco e em busca do melhor time ideal, o Vila Nova tenta a reabilitação na Série B neste sábado (19). O Tigre recebe o Coritiba, no estádio Anníbal Batista de Toledo, a partir das 21 horas, pela 5ª rodada da competição nacional - o gramado do OBA ainda passa por revitalização e a casa colorada ainda não pode ser utilizada. (Veja a escala de...