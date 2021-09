Esporte Vila Nova x Confiança: com torcida, Tigre tenta se afastar do Z4 Equipe colorada disputará o primeiro jogo na Série B com a presença de torcedores e espera manter desempenho das últimas rodada para não voltar ao Z4

O Vila Nova tenta adiar, contra o Confiança, nesta terça-feira (21), um recorde negativo para a equipe nos pontos corridos da Série B. O Tigre quer evitar a 171º derrota na competição, desde 2006, que, caso ocorra, vai isolar o clube goiano como a equipe que mais perdeu jogos no campeonato no período. A partida será disputada no OBA, a partir das 21h30, pela 25ª rodada...