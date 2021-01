Esporte Vila Nova x Ceará: finalistas quebram domínio e buscam título Neste domingo (24), Tigre e Vozão começam decisão do Brasileiro de Aspirantes, até então dominado por times das regiões Sul e Sudeste do País

Vila Nova e Ceará iniciam neste domingo (24), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), a decisão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A final começa às 16 horas e tem componentes especiais. As duas equipes quebraram o domínio de clubes do Sul-Sudeste, finalistas das três edições anteriores da competição organizada pela CBF - o Inter, duas vezes campeão (2019 e...