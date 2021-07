Esporte Vila Nova x Brusque: Tigre encara rival inédito e conhecido ao mesmo tempo Equipes disputam a primeira partida na história da Série B, mas se enfrentaram duas vezes na Série C 2020 nas campanhas do acesso à Segundona

A semana de dois jogos como mandante do Vila Nova na Série B reserva confrontos inéditos para o time colorado na 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (21), o Tigre enfrenta o Brusque pela primeira vez na Segundona. O duelo de equipes que conquistaram o acesso na última temporada será disputado no OBA, a partir das 16 horas, no complemento da 13ª rodada d...