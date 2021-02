Esporte Vila Nova x Brasiliense: Tigre tenta vantagem por vaga na decisão Contra Brasiliense, a equipe goiana quer superar a eliminação no Estadual e mostrar força na busca pelo segundo título na temporada 2020

Da temporada 2020, o Vila Nova tem apenas a Copa Verde para disputar. Neste domingo (14), o time colorado inicia a fase semifinal do torneio regional, contra o Brasiliense. A partida de ida será disputada no OBA, a partir das 16 horas. A decisão será no sábado (20), no estádio Serejão, às 15h30. (Veja a escala de arbitragem, prováveis formações e como assistir no fim deste texto) O adversário do Vi...