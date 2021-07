Esporte Vila Nova x Brasil-RS: Tigre tenta manter bom momento na Série B Com discurso de se aproximar do G4, o Tigre recebe o Xavante, no OBA, e busca primeira vitória em seu estádio na Série B

A invencibilidade de quatro jogos na Série B sob comando do técnico Higo Magalhães aumentou o ânimo do Vila Nova, que tenta “olhar para a parte de cima” da tabela da competição e encara o Brasil de Pelota, nesta terça-feira (13), com o objetivo de seguir em ascensão. O duelo é pela 11ª rodada da Segundona e será no OBA, às 16 horas. (Veja a escala de arbitragem, prováveis forma...