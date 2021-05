Esporte Vila Nova x Botafogo: após mexidas no elenco, Tigre estreia na Série B Depois de vice-campeonato estadual, equipe colorada se volta para a principal competição do calendário

O Vila Nova teve pouco tempo para digerir o vice-campeonato estadual e já volta a campo nesta sexta-feira (28) para estrear na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, e iniciar a caminhada na principal competição prevista no calendário colorado em 2021. O elenco passou por ajustes com as saídas do zagueiro Nil...