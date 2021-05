Esporte Vila Nova x Bahia: Tigre inicia duelo em busca de vantagem No OBA, time colorado enfrenta o tricolor de aço e inicia eliminatória que vale vaga nas oitavas de final, com prêmio de R$ 2,7 milhões

Depois de quase dois meses sem atuar na Copa do Brasil, o Vila Nova volta suas atenções para o torneio nacional nesta terça-feira (1º) e inicia a 3ª fase com a disputa do jogo de ida contra o Bahia, que chega embalado para o confronto após golear o Santos na abertura da Série A. O primeiro capítulo da eliminatória será escrito a partir das 16h30, no OBA. O jogo da volta...