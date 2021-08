Esporte Vila Nova x Avaí: no Z4, Tigre enfrenta rival do G4 Após saída do técnico Hemerson Maria, que teve problema com o elenco, Tigre tenta vencer a primeira no OBA com auxiliar

Mergulhado em uma crise interna que culminou no pedido de demissão do técnico Hemerson Maria, o Vila Nova entra em campo na tarde desta quarta-feira (25), às 16 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga para enfrentar o Avaí e tentar sair da zona do rebaixamento para a 3ª Divisão. Hemerson Maria explicou a saída motivada por reação do grupo de jogadores contr...