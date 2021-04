Esporte Vila Nova x Aparecidense: duelo com cara de decisão Separados por um ponto, Tigre e Camaleão se enfrentam na penúltima rodada da 1ª fase e colocam em disputa a liderança do Grupo B

Já classificados às quartas de final do Campeonato Goiano, Vila Nova e Aparecidense se enfrentam no OBA, a partir das 16 horas deste domingo (18), pela 9ª rodada, em um confronto direto pela liderança do Grupo B do Estadual. Separados por um ponto de diferença, Tigre e Camaleão se enfrentam em partida que tem ingredientes de um confronto ofensivo e com cara de decisão...