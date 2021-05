Esporte Vila Nova x Aparecidense: concentração máxima em duelo de equilíbrio Vila Nova e Aparecidense fazem primeiro jogo da decisão de 180 minutos. Equipes falam em pressão por título por causa de jejum ou ineditismo

Vila Nova e Aparecidense começam a travar nesta quarta-feira (5), às 20h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, confronto que promete muito equilíbrio e que exigirá muito poder de concentração das duas equipes. Será o primeiro de dois jogos que definirão um dos finalistas do Campeonato Goiano. As duas equipes travaram disputa acirrada pela liderança do Grupo B...