Esporte Vila Nova x Anápolis: definição do 1º semifinalista Com larga vantagem após golear na ida, Vila Nova recebe Anápolis para jogo da volta, no OBA, e decisão do primeiro classificado à próxima fase

O primeiro semifinalista do Campeonato Goiano será definido nesta sexta-feira (30). No OBA, com vantagem de três gols no confronto, o Vila Nova tenta confirmar o favoritismo e eliminar o Anápolis. Tigre e Galo da Comarca se enfrentam a partir das 15h30, em jogo antecipado das quartas de final - a partida estava prevista para sábado (1º), mas foi antecipada após pedido do ...