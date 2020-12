Esporte Vila Nova voltará para o OBA contra Brusque e Santa Cruz Diretoria colorada opta pelo retorno ao estádio particular após dois jogos como mandante no Estádio Olímpico

Depois de dois jogos disputados no Estádio Olímpico, o Vila Nova voltará ao OBA para os jogos finais da 2ª fase da Série C. A diretoria do time colorado pediu alteração do local das partidas contra o Brusque (4ª rodada) e Santa Cruz (5ª rodada).No Olímpico, o Vila Nova venceu o Jacuipense, por 1 a 0, na 18ª rodada da 1ª fase e perdeu, por 2 a 1, para o Ituano, na a...