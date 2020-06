Esporte Vila Nova: volta aos treinos será sem o camisa 10 Ainda em tratamento, Alan Mineiro voltará às atividades no clube no fim de junho ou início de julho

Ainda em Araraquara (SP)), o meia Alan Mineiro não vai se reapresentar com o elenco do Vila Nova no dia 16, uma terça-feira. O jogador de 32 anos está em fase final de recuperação das duas lesões sofridas no joelho e a tendência é que se apresente no clube colorado apenas no final deste mês ou no início de julho.O jogador segue tratamento de fisioterapia e já trabalha com ...