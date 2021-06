Esporte Vila Nova volta ao OBA para clássico contra o Goiás Após mandar dois jogos no Anníbal, equipe colorada volta para casa na partida contra o rival esmeraldino na sexta-feira (25)

Depois de disputar dois jogos no Anníbal Batista de Toledo, o Vila Nova voltará a mandar jogos no OBA na próxima sexta-feira (25), a partir das 21h30. A ocasião não podia ser mais especial: clássico contra o Goiás. A partida é válida pela 7ª rodada da Série B, que tem o clube esmeraldino como vice-líder com 11 pontos e o Tigre na 16ª posição, com cinco pontos. O gramado do OBA...