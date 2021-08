Esporte Vila Nova volta a perder no OBA e amarga jejum de dez jogos no estádio Time colorado sofreu revés para o Sampaio Corrêa, na noite deste sábado (7), e ficou estacionado na tabela de classificação

Não foi dessa vez que o Vila Nova conseguiu encerrar o incômodo jejum no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Na noite deste sábado, o time colorado foi derrotado pelo Sampaio Corrêa, por 2 a 0, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa foi a décima partida consecutiva sem vitórias do Tigre no OBA. Com o resultado, construído pela equipe maranhense ainda ...