Esporte Vila Nova viverá reencontro com Hemerson Maria Em busca de confirmar reação na Série B, Vila Nova recebe Botafogo (SP) no Serra Dourada

A partida entre Vila Nova e Botafogo (SP), que se enfrentam nesta terça-feira (17), pela 23ª rodada da Série B, a partir das 19h15, no Estádio Serra Dourada, será especial para o técnico Hemerson Maria. À frente do Tigre nas últimas duas temporadas, nas quais comandou o time goiano na disputa pelo acesso à Série A do Brasileiro, o treinador reencontrará o time colorado...