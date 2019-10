Esporte Vila Nova vive dia tenso após invasão de torcida ao CT A direção colorada vai reforçar as dependências do clube colorado

A onda de protestos envolvendo a torcida do Vila Nova aumentou. Nesta quarta-feira (9), no início da preparação para o clássico de sexta-feira (11) com o Atlético, membros da principal organizada do clube invadiu o centro de treinamento do Tigre. A Polícia Militar precisou intervir com tiros de bala de borracha e um torcedor acabou detido. Esse foi o quarto caso de protest...