Esporte Vila Nova vive calma antes do furacão do calendário Clube disputou jogo-treino com Aparecida, com equipe reserva nesta quarta-feira (5). Técnico avalia jogadores para definir se poupará ou não atletas antes da estreia na Copa do Brasil

Sem jogos no meio de semana, o Vila Nova aproveita tanto para descansar atletas como para adaptar jogadores e analisar opções. A folga no calendário de jogos oficiais é comemorada pelo elenco e pela comissão técnica. A preocupação só é presente porque os profissionais reconhecem que o período representa a calmaria antes do furacão. A semana tranquila é seguida de cale...