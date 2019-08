Esporte Vila Nova visita Paraná e papo é ferramenta de preparação Contra o Paraná, fora de casa, Vila Nova testa orientações durante maratona de três jogos

Padrões de comportamentos no futebol são originados por meio de treinos. São ações transmitidas por técnicos para os jogadores. Quando não há tempo para atividades, como ocorre com muitos clubes brasileiros por causa do calendário, conversas costumam ser utilizadas para ajudar na evolução de princípios do modelo de jogo e aprimorar fundamentos. Por meio do diálogo e co...