Esporte Vila Nova visita o Real-DF para jogo-treino Tigre disputa partida amistosa contra o Real como preparação para Série C. Reforços vão jogar pela primeira vez

Com seis dos sete reforços à disposição, o Vila Nova disputa neste sábado (17) o primeiro jogo-treino de preparação antes do início da Série C do Brasileiro. Em Brasília, o clube colorado encara o Real-DF, a partir das 15 horas. O técnico Bolívar terá o desfalque do meia Alan Mineiro, que ainda se recupera de lesão, e optou por deixar fora o goleiro Pedro Henrique, o zag...