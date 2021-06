Esporte Vila Nova visita Confiança-SE para se afastar do Z-4 Após duas derrotas, Tigre busca reabilitação em Aracaju para subir na tabela de classificação

Em meio a maratona de jogos pela Série B do Brasileiro, o Vila Nova volta a campo nesta terça-feira (21) em confronto direto contra as últimas colocações da competição nacional. O Tigre encara o Confiança, no estádio Batistão, a partir das 16h30 em busca da primeira vitória como visitante no campeonato. A equipe colorada entra em campo com menos de 72 horas depois...